Открыть станцию для зарядки электромобилей планируют в Ангарске

Проект установки станции для зарядки электрокаров в Ангарске мэру Сергею Петрову презентовали представители компании En+ Group вчера, 17 февраля.

Это продолжение программы компании по установке электрозаправочных станций в Иркутской области. Так, в декабре прошлого года En+ Group установила две станции в Иркутске, на автозаправочном комплексе возле ТЦ «Яркомолл» и возле административного здания ПАО «Иркутскэнерго» на ул. Сухэ-Батора, 3, а также одну станцию в поселке Листвянка.

Сегодня Иркутская агломерация, включающая Иркутск, Ангарск, Шелехов, занимает второе место в России по уровню электромобилизации. Опережает Приангарье только Владивосток ввиду соседства с основным производителем электрокаров в недорогом сегменте – Японией. Популярность электротранспорта в Иркутской области обусловлена низкими тарифами на электроэнергию. На сегодня в нашем регионе порядка 1500 единиц такого вида транспорта, в том числе – в Ангарске.

«Данный проект En+ Group имеет социальную направленность. Компания ориентирована на экологические проекты, в том числе и переход на электромобили. В настоящее время все больше крупных автоконцернов отказываются от двигателей внутреннего сгорания. Электромобилизация растет семимильными шагами. Это экономично и удобно – зарядная сессия длится 20-30 минут. Кроме того, экологичность электротранспорта способствует созданию комфортной городской среды», – рассказал представитель компании.

Руководитель округа Сергей Петров отметил, что эта идея очень востребована и перспективна и поручил своим заместителям оказать содействие со стороны муниципалитета в подборе и предоставлении подходящего земельного участка. Рассматриваются несколько вариантов расположения. Пока планируется только одна станция, дальнейшее развитие сети зависит от востребованности.