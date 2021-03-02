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Расходы россиян восстанавливаются благодаря тратам на спорт и развлечения

Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом, считают аналитики СберИндекса. С 22 по 28 февраля траты потребителей увеличились на 2,3% г/г.

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За весь февраль прирост составил 2,6% г/г, что стало максимумом с начала пандемии.

Постепенно проявляется эффект базы в услугах. Спрос в сервисном секторе в 2020 году начал снижаться уже в середине февраля, что теперь будет несколько завышать показатели. Тем не менее здесь наблюдается и дальнейшее восстановление расходов (–11,7% г/г по итогам 22–28 февраля). На прошлой неделе оно проявилось главным образом в сегментах «Развлечения» (–19,9% г/г против –33,6% г/г неделей ранее) и «Спорт» (+26,1% г/г).

Динамика расходов на лекарства по итогам недели снизилась до –3,2% г/г. Это соответствует уровню июня-июля 2020 года — периода затишья между первой и второй волнами коронавируса. В товарной рознице изменения по итогам недели минимальны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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