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«Гранд-Строй» открыл офис продаж в ЖК «SUNCITY»

Компания «Гранд-Строй» сдала в эксплуатацию первые дома в ЖК «SUNCITY» и активно готовится к передаче ключей тем, кто уже приобрёл здесь недвижимость. Но самыми первыми в новый жилой комплекс заедут сотрудники «Гранд-Строя» – компания открыла здесь новый, современный офис продаж.

<p>Новый офис продаж в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p>

Новый офис продаж в ЖК «SUNCITY». Из архива компании

Как рассказали в компании, непосредственно на месте клиентам офиса покажут жилой комплекс, тематические дворы и, конечно, планировочные решения в шоу-румах. Под них отведён специальный демонстрационный этаж, где можно будет посмотреть всю популярную линейку планировок – одно- двух- и трёхкомнатные квартиры в чистовой отделке и с примерами расстановки мебели.

<p>Шоу-рум в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p>

Шоу-рум в ЖК «SUNCITY». Из архива компании

Кроме этого, можно будет «вживую», а не на картинке увидеть, какие интересные дворы сделал застройщик для будущих жильцов. Всего в ЖК «SUNCITY» будет три двора, два уже практически готовы: осталось «нанести» буквально последние штрихи – высадить все запланированные деревья и кустарники. Так, в первом дворе создано пространство из натуральных материалов: деревянные переправы, игровой комплекс «бурелом», брусья, большая песочница в форме корабля. А во втором уже установлены карусели, батут и пергола с навесными качелями.

<p>Двор в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p>

Двор в ЖК «SUNCITY». Из архива компании

– Удалённый формат продаж через онлайн-офис также остаётся, но очень часто людям нужно увидеть не виртуальную картинку, а реальную квартиру, как говорится, пощупать всё своими руками, оценить качество строительства и отделки, получить достоверное представление обо всех характеристиках объекта, – говорит генеральный директор ООО СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко.

Кстати, о качественных характеристиках ЖК «SUNCITY» и компетентности застройщика клиенты смогут судить по самому офису продаж. Это эффектное помещение, с современной экологичной отделкой, просторное и светлое. Специалисты предложат варианты квартир, а покупатели смогут в удобном конструкторе расставить мебель. В новом офисе продаж будет удобно клиентам, даже если они придут всей семьей: есть комфортная зона ожидания для взрослых и игровая для детей. Ну, и конечно, -  вкусный кофе и приятная атмосфера!

<p>Новый офис продаж в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p>

Новый офис продаж в ЖК «SUNCITY». Из архива компании

 

Записаться на консультацию можно по телефону +7 (3952) 55-15-15. 
Адрес нового офиса продаж: г. Иркутск, ул. Байкальская, 420

 

 

Застройщик ООО СЗ «Гранд-Строй». Проектные декларации на наш.дом.рф


<p>Новый офис продаж в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p> <p>Новый офис продаж в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p> <p>Новый офис продаж в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p> <p>ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p> <p>ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p> <p>Двор в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p> <p>Шоу-рум в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p> <p>Шоу-рум в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p> <p>ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p> <p>Новый офис продаж в ЖК «SUNCITY». Из архива компании</p>
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