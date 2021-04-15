Оборот общепита в Приангарье в 2020 году упал на треть

Пандемия коронавируса особенно негативно повлияла на общественное питание: за год его оборот снизился на 28,5% и составил 12,6 млрд. рублей, сообщает Иркутскстат.

На этом поприще по-прежнему доминирует малый бизнес: около половины оборота (48%) обеспечили малые предприятия. Доля крупных и средних организаций составила 43%, индивидуальных предпринимателей – 10%.

По сравнению с предыдущим годом все типы хозяйствующих субъектов показали снижение, однако крупные и средние организации пострадали в меньшей степени, снизив оборот на 17,2%, в то время как малые предприятия и индивидуальные предприниматели сократили объемы более чем на треть.

Каждый житель Приангарья потратил на общепит в среднем по 5275 рублей или 440 руб. в месяц.