Не только стипендии

Кадровый вопрос особенно актуален для крупных предприятий, работающих в регионах страны. Зачастую в небольших городах не хватает не только рабочих – очень остро стоит проблема укомплектования профессиональным кадровым составом школ и медицинских учреждений. Поднять престиж рабочих специальностей и укрепить кадровый потенциал регионов призваны образовательные проекты, которые промышленные гиганты запускают совместно с ведущими вузами страны.

Демографическая ситуация ухудшается

О демографической яме в свете проблем с кадрами говорят часто, но немногие отдают себе отчет в том, насколько драматично выглядит ситуация. En+ Group провела исследование в регионах своего присутствия. Согласно ему, к 2035 году количество людей в возрасте старше 45 лет вырастет на 160 тысяч человек, а возрастная группа от 25 до 45 лет – наиболее активная и трудоспособная – сократится на 600 тысяч. Компания начала готовиться к этой ситуации заблаговременно: сделала ставку на поиск и поддержку талантливой молодежи.

– Для компании очень важно отмечать самых успешных ребят, чтобы они потом стали частью команды En+ Group. Для нас это стратегическая задача, – рассказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+ Group/РУСАЛ.

Компания развивает регионы присутствия

Ключевые активы группы расположены в Сибири, на предприятиях компании трудятся порядка ста тысяч человек. Для того чтобы поддерживать и укреплять статус мирового лидера по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемых источников энергии, En+ Group необходимо повышать престиж рабочих специальностей и увеличивать вовлеченность сотрудников. Основатель компании Олег Дерипаска всегда был уверен, что без улучшения качества жизни в регионах эту задачу не решить. Поэтому компания и сейчас инвестирует огромные средства в строительство жилых микрорайонов и детских площадок, ремонт школ и детских садов, выделяет средства на строительство и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры.

– Беседуя с работниками наших предприятий, большая часть которых сконцентрирована в Иркутской области, мы не могли не обратить внимание на то, что в небольших городах есть проблема не только с инфраструктурой и рабочими специальностями – людям, которые там живут, не хватает квалифицированных врачей и педагогов, – рассказала Наталья Альбрехт. – Улучшение качества жизни в регионах – важная часть стратегии развития нашей компании, поэтому мы начали заниматься решением и этих вопросов тоже.

Построить медцентры – недостаточно

Одна из проблем, которая обнажилась в 2020 году и затронула непосредственно компанию, – острый дефицит врачей. С нехваткой медучреждений в регионах присутствия En+ Group начала бороться еще во время пандемии: из 6 млрд рублей, потраченных на проекты по противодействию короновируса, 4 млрд рублей пошли на строительство медцентров. В 2021 году компания включилась в решение еще более сложного вопроса – подготовку медицинского персонала.

– В структуре En+ Group есть крупное медицинское подразделение – «РУСАЛ Медицинский центр», которое занимается вопросами производственной медицины, – рассказала Наталья Альбрехт. – В центре работают порядка 600 врачей и среднего персонала – это достаточно большой коллектив. В прошедший пандемийный год дефицит врачей был очень острым, он напомнил о том, насколько важна медицина в нашей жизни.

В начале мая этого года En+ Group объявила о запуске целевой программы для ординаторов ведущих медицинских вузов Сибирского и Уральского регионов. После того, как будущие ординаторы пройдут конкурсный отбор, компания возьмет на себя оплату их обучения и выплату стипендии – ежемесячно около 12 тысяч рублей.

IT – не только для диджитал-гигантов

Образование – это одно из ключевых направлений деятельности En+ Group. По инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски компания создает и сопровождает образовательные проекты уже больше десяти лет. Многие из них были запущены в партнерстве с Иркутским научно-исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ). Одним из первых таких проектов стал корпоративный научно-исследовательский центр (КУИЦ), в котором за время существования подготовили более 300 специалистов. Большинство из них сейчас работают на энергетических предприятиях группы. Весной 2021 года En+ Group презентовала новый проект – «Академию IT».



– Технологии стремительно входят в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью, поэтому мы создали такую программу, – рассказала Наталья Альбрехт. – К сожалению, IT у многих ассоциируется только с диджитал-гигантами, но внутри нашей группы для юных IT-специалистов есть не менее интересные, а зачастую даже более интересные и сложные задачи. В первом потоке «Академии IT» учатся 118 студентов. Особенно нас порадовал высокий процент девушек, которые видят себя в этой отрасли. Надеюсь, что через два года – по завершении программы – все ребята станут частью нашего коллектива.

Новая программа – для талантливых студентов

И, наконец, в конце мая En+ Group презентовала еще один – уникальный по своим масштабам образовательный проект – стипендиальную программу для одаренных студентов. Она будет действовать в 25 городах одиннадцати регионов страны, в том числе в Иркутской области. Программа рассчитана на учащихся вузов и среднеспециальных учебных заведений.

– Запуск новой стипендиальной программы – большой шаг в нашем образовательном направлении, – рассказала Ольга Бережецкая, заместитель директора по персоналу по региональной политике En+ Group. – Участниками программы на первых этапах станут студенты технических вузов, обучающиеся по направлениям энергетики и металлургии. В дальнейшем мы включим в программу медицинское и педагогическое направления. Так регионы нашего присутствия получат новых сильных специалистов не только на производстве, но и в социальной сфере.

По словам Ольги Бережецкой, компания не планирует ограничиваться только выплатой стипендий – она будет следить за успехами талантливых студентов, имеющих кроме хорошей академической успеваемости активную жизненную позицию, приглашать их на стажировки и в приоритетном порядке принимать на работу на предприятия группы.

Про En+ Group знают все

Образовательные программы, которые крупные компании запускают совместно с вузами, очень сильно стимулируют интерес студентов, рассказал проректор по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета Владимир Смирнов. По его словам, ежегодно ИРНИТУ набирает порядка 300 студентов на металлургическое и энергетическое направления, и благодаря, в том числе, образовательным проектам, конкурс там высок – 4-5 человек на место.

– Интерес абитуриентов к специальностям, связанным с деятельностью En+ Group стабильно высок, – отметил Владимир Смирнов, – это обусловлено тем, что ребята знают о перспективах и возможностях, которые перед ними открываются в этих областях благодаря сотрудничеству с компанией. Совместно с En+ Group мы активно работаем не только со студентами, но и со школьниками, которые, например, принимают участие в олимпиаде «13-й элемент. Alхимия будущего», учатся в «РУСАЛ-классах».

En+ Group присутствует в жизни университета не только в образовательной части: в течение года компания совместно с университетом участвует в благотворительной деятельности, проводит большое количество волонтерских акций.

– Такие проекты как КУИЦ, «Лаборатория энергетики», «Академия IT» – позволяют компании позиционировать себя в нашем вузе, и я с уверенностью могу сказать, что нет ни одного студента в иркутском политехе, который не знал бы о предприятиях En+ Group и РУСАЛа. Даже на тех факультетах и специальностях, которые напрямую не связаны с деятельностью компании. По праву можно сказать, что компания стала полноправным членом нашего сообщества и одним из ключевых базовых партнеров университета. Мы ценим такое сотрудничество. Уверен, что новая стипендиальная программа станет дополнительным стимулом для наших студентов – нынешних и будущих, – чтобы связать свою жизнь с отраслями энергетики, металлургии, а также тех направлений, которые являются важными для компании.

5 вопросов о новой стипендиальной программе от En+ Group/РУСАЛ

Стипендиальная программа «En+group/РУСАЛ» – это система материального и нематериального поощрения талантливых и перспективных учащихся, получающих образование в области энергетики и металлургии.