Примсоцбанк предлагает «Семейную ипотеку» теперь и для семей с одним ребенком

Оформить ипотеку по льготной ставке от 4% годовых теперь могут семьи с одним ребенком и более, сообщает пресс-служба ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». При этом заёмщикам не обязательно даже находиться в зарегистрированном браке, отмечают специалисты банка.

«Семейная ипотека» предоставляется не только на покупку жилья, но и на рефинансирование ранее оформленного ипотечного кредита на новострой. Программа кредитования распространяется на семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребенок, а также на тех, у кого есть несовершеннолетниие дети с ограниченными возможностями. Важно и то, что семьи, желающие купить квартиру в сельских поселениях на территории Приморского края, Хабаровского или Камчатского края, могут приобрести её не только у застройщика, но и у физического лица. Для остальных семей продавцом квартиры должен выступать застройщик.



- Расширение условий кредитования позволит большему количеству семей, включая неполные, либо семьям с одним ребенком, улучшить свои жилищные условия, оформив кредит по доступной ставке: на фоне роста стоимости недвижимости – это играет немаловажную роль. Что касается возможности рефинансирования ипотечного кредита, ранее взятого на новострой, то данная программа позволит существенно сэкономить семейный бюджет, - отметил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования.Минимальный первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» составляет 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Доступно использование средств материнского, семейного капитала. Сумма кредита – от 500 тысяч до 12 миллионов рублей (для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Для остальных регионов максимальная сумма – 6 миллионов рублей. Срок кредитования - от 3 до 30 лет. Процентная ставка - от 4% до 5,5%.Узнать подробнее об условиях программы «Семейная ипотека» и оставить заявку можно на сайте Примсоцбанка, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.