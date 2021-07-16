«Слата» подсчитала стоимость минимальной корзины продуктов за второй квартал 2021 года

Торговая сеть «Слата» представила ежеквартальную информацию о динамике цен на минимальный набор продуктов - «Индекс Слата»*. В среднем, минимальный набор «Слаты» за второй квартал по цене оказался ниже набора Иркутскстата на 7,5%, – сообщает пресс-служба торговой сети «Слаты».

Так, в Иркутске минимальный набор продуктов за второй квартал, по данным Иркутскстата, составил 5 209,40 рубля, в Ангарске – 5 073,70, в Братске – 5 640,50 рубля. Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за тот же период: 4 912,30 рубля в Иркутске (94,3% от Иркутскстата), 4 729,4 рубля в Ангарске (93,2%), в Братске – 5 063,7 рубля (89,9%).

Тем не менее, рост цен на продукты питания привел к существенном росту стоимости продуктовой корзины: за второй квартал она подорожала в Иркутске на 8%, в Ангарске – на 7%, в Братске – на 2%. Напомним, что в первом квартале стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» составляла: 4 528,8 рубля в Иркутске, 4 420,57 рубля в Ангарске, 4 988, 8 рубля в Братске.

В частности, минимальный набор продуктов подорожал за счет роста цен на так называемую борщовую группу – картофель, свекла, морковь. На текущий момент происходит смена урожая, но погодные условия на юге России говорят о том, что урожая этого года будет недостаточно, чтобы покрыть потребности. Сеть «Слата» уже формирует продовольственные запасы и ведет закуп из других стран.

Во втором квартале сложился сезонный дефицит горбуши в связи с тем, что вылов красной рыбы в 2020 году был меньше, чем ожидали. По прогнозам, он будет устранен к середине августа с приходом нового «вылова», но цены могут увеличиться до 20%.

Кроме того, остается напряженной ситуация с сахаром и растительным маслом.

– В связи с вводом госрегулирования предельных цен и отгрузок в декабре прошлого года, товар отгружается с перебоем, складывается систематический дефицит на товар. В связи с этим некоторые кондитерские изделия выросли в цене от 10% до 60%, так как сахар по предельно допустимым ценам отгружается только торговым сетям для реализации населению, – пояснила коммерческий директор торговой сети Ирина Береснева.

По прогнозам ситуация с растительным маслом на новый сезон более оптимистичная: в этом году урожай в 1,5-2 раза превзойдет показатели прошлого года, это означает, что на полках магазинов оно будет всегда и по хорошей цене.

Несмотря на рост цен на большинство товаров, были группы товаров, которые подешевели. Так, снизились цены на голландский сыр, минтай, яйцо. Аналитики отмечают рост продаж яиц, молока, муки, что говорит о том, что люди все больше стали готовить и печь дома, этому способствует и рост цен на кондитерские изделия. А вот товары впрок, такие как гречка, макароны, сахар, по сравнению с прошлым годом, люди стали покупать значительно меньше.

Компания «Слата» производит закуп продукции в больших объемах на собственные склады, что позволяет сохранять цену на максимально долгое время на прежнем уровне, если происходит повышение цен отгрузки от поставщиков.

– В мае 2021 года «Слата» вошла в альянс торговых сетей «Восточный Союз», который призван, в первую очередь, стабилизировать и улучшить ценовую политику. Работа с поставщиками будет строиться по принципу «одного окна», что позволит централизованно решать вопросы формирования матрицы товаров, промо, закупок и так далее. Приоритетная задача сетей – стабилизация и улучшение ценового имиджа и привлекательности для покупателей, так как экономическая ситуация в стране и рост цен, которые ощущают абсолютно все, стимулирует сети консолидировать свои усилия, – отметила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова.

*Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.

«Индекс «Слата»* - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.