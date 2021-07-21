En+ Group развивает проекты запуска электрозаправочных станций

Проект запуска электрозаправочных станций в Иркутской области включен в перечень ключевых ESG-достижений En+ Group за 2020 год. Ежегодный отчет* об устойчивом развитии компания опубликовала накануне. В сентябре к празднованию Дня города Иркутска компания планирует открыть ещё несколько электрозаправок в Иркутске и области, сообщили SIA.RU в компании.

Сегодня Иркутская агломерация, включающая Иркутск, Ангарск, Шелехов, занимает второе место в России по уровню электромобилизации. Популярность обусловлена низкими тарифами на электроэнергию. На сегодня в Приангарье насчитывается порядка 1500 единиц такого вида транспорта.

В En+ Group считают, что одним из важнейших стимулов перехода на электромобили является наличие развитой инфраструктуры зарядных станций. Компания решила поддержать мировой тренд на развитие электромобилей и установила первые электрозаправочные станции в Иркутске и в поселке Листвянка в декабре 2020 года. На этом компания не останавливается. В феврале 2021 года En+ Group представила проект установки станции для зарядки электромобилей в Ангарске. А в сентябре к празднованию Дня города Иркутска компания планирует открыть ещё несколько электрозаправок в Иркутске и области.

По словам Михаил Хардикова, руководителя энергетического бизнеса компании En+ Group, комплексный подход и правильно организованная инфраструктура будут способствовать переходу на электромобили и автомобили с гибридным двигателем большего количества автолюбителей, а значит, позволят снизить негативное влияние транспорта на экологию города.

В ключевые достижения группы в области устойчивого развития также вошли борьба с пандемией COVID-19, реализация программы «Новая энергия», которая была запущена в 2007 году по предложению основателем компании Олега Дерипаски с целью модернизации гидроэлектростанций Группы в Сибири. В отчете подчеркивается, что En+ Group стала первым в России производителем энергии, участвующим в выпуске Международных сертификатов I-REC, а металлургический бизнес группы стал первым производителем алюминия в мире, который получил оценку «А-» в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP). Тем самым компания была признана одной из 160 компаний-лидеров рейтинга из более чем 4800 участников, приверженных цели снижения климатических рисков по всей цепочке поставок.

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group:

– Я горжусь существенным прогрессом в области ESG, которого Группе удалось достичь в 2020 году даже в невероятно сложных условиях, вызванных пандемией. Мы продолжили работу над продвижением миссии в области устойчивого развития, а также подготовились к объявлению двух беспрецедентных программам, касающимся наших ESG-показателей. К ним относятся наша цель достигнуть одних из самых амбициозных в алюминиевой отрасли показателей по сокращению выбросов и достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов, а также успех принципиально новой технологии инертного анода, которая позволяет произвести алюминий с самым низким «углеродным следом».

En+ Group является крупнейшим производителем низкоуглеродного алюминия, и все наши заявления и достижения имеют основополагающее значение для трансформации всей отрасли. Мы полны решимости оставаться лидером зеленой трансформации для достижения низкоуглеродного будущего.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

– Уже было много сказано о влиянии пандемии на семьи, региональные сообщества и бизнес по всему миру. В Отчете об устойчивом развитии за 2020 год подробно описываются действия En+ Group по решению проблем, стоявших перед нами. С гордостью хочу отметить, насколько важными компания считает здоровье и благополучие своих сотрудников, а также благодарю всех за самоотверженность. Я признателен сотрудникам наших гидроэлектростанций и алюминиевых заводов, принявших решение в разгар пандемии добровольно изолироваться от членов своих семей, с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения всей Сибири и работы наших предприятий.

*Отчет об устойчивом развитии за 2020 год был подготовлен в соответствии со стандартами Global Reporting Initiative (GRI). Он призван повысить прозрачность деятельности и достижений Группы в 2020 году, а также определяет области для совершенствования. Отчет включает в себя подробное раскрытие нефинансовой информации в области ESG.