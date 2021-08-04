Спрос иркутян на льготную ипотеку упал на 30%

В июле 2021 года в Иркутской области было зарегистрировано 95 договоров ипотечного жилищного кредитования по льготной ставке 7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок уменьшилось на 30-35%.

– В Иркутской области спрос на льготную ипотеку упал впервые за полгода. Вероятнее всего, это не связано с изменениями условий программы, поскольку значительное снижение интереса к льготным ипотечным сделкам наблюдается ещё с начала этого года, – считает руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Всего за время действия программы в Приангарье было оформлено 2066 ипотек с господдержкой. В том числе, с использованием льготной ипотеки заключен 1681 договор участия в долевом строительстве, 234 договора купли-продажи готовых квартир в новостройках и 151 соглашение об уступке права требований по ДДУ.

Напомним, программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. В конце июня 2021 года продлили ещё на год. Условия программы были измены: ставка повышена до 7% годовых, а максимальная сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей.