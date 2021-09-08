Больше половины российских компаний смогли полностью восстановить докризисные показатели

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, смогли ли российские компании восстановить докризисные показатели к началу бизнес-сезона.

44% опрошенных представителей бизнеса рассказали, что их бизнес смог восстановиться к началу нового бизнес сезона в сентябре 2021 года. В прошлом сентябре этот показатель составлял всего 16%.

Еще 27% представителей российских компаний отметили, что их бизнес восстановился частично. В прошлом году частичном восстановлении заявляли 36% предприятий.

Еще 18% респондентов указали, что их компания от коронакризиса не пострадала.

5% опрошенных, которые заявили о кризисе или частичном восстановлении, отметили, что до полного возвращения к докризисным показателям им необходимо от 1 до 3 месяцев. 73% представителей компаний отметили, что полное восстановление займет от 3 месяцев до полугода.

Еще 21% опрошенных указали, что восстановить показатели смогут в течение года, а 1% компаний понадобится больше одного года.

«Мы уже год фиксируем высокие темпы восстановления рынка труда. Активность найма – очень хороший показатель возрождения экономики и компаний, многие из которых действительно пострадали от коронакризиса. Уже по итогам II квартала 2021 года мы заметили позитивные тренды роста зарплат в разных сферах и улучшений условий труда. Об итогах III квартала 2021 года мы вместе с коллегами из крупнейших компаний России расскажем 7 октября на бесплатной онлайн-конференции #Работаем.HRTube», – прокомментировал Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру.