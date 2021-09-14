Спрос на программистов в Иркутской области вырос в 1,5 раза

Служба исследований hh.ru проанализировала спрос (есть у SIA.RU) на IT-специалистов – за год число вакансий для программистов и разработчиков в России выросло на 72,4%, в Иркутской области – на 47,8%.

Как изменился спрос на программистов за год

Наиболее заметно спрос на программистов вырос в Республике Карелия, Оренбургской области и Смоленской области – в среднем, в два раза. Иркутская область по динамике таких вакансий оказалась на 47 месте среди 60 регионов России (+47,8%).

66% вакансий для программистов, открытых с начала 2021 года, предполагали стандартный полный рабочий день, еще 26% - удаленный график. Доля таких вакансий по сравнению с 2020 годом выросла почти в два раза (год назад «удаленку» предлагали программистам только в 14% вакансий). Еще 7% вакансий предполагают гибкий график работы.

Самое распространенное требование к опыту работу программистов – от года до трех лет, такой диапазон указан ровно в половине (50%) вакансий. 36% подходят для соискателей с опытом от трех до шести лет, каждая десятая вакансия (10%) – для разработчиков без опыта. В 3% вакансий требуется опыт от шести лет.

Какова конкуренция за работу среди программистов

На одну вакансию программиста сегодня приходится всего 1,4 резюме (по данным за сентябрь 2021 года) – то есть, конкуренция среди соискателей почти отсутствует, а работодатели испытывают трудности с поиском подходящих кандидатов.

Сколько зарабатывают программисты в России и Иркутской области

Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 132,9 тысячи рублей против 50 тысяч. Наиболее высокую зарплату программистам предлагают в Москве (174,5 тысячи), Санкт-Петербурге (152,2 тысячи) и в Новосибирской области (143,7 тысячи). В Иркутской области зарплатные предложения для этих специалистов составляют 76,1 тысяча рублей в среднем, и по уровню они входят в топ-15 по России. Кстати, наиболее низкую зарплату разработчикам предлагают в Республике Бурятия (54,5 тысячи рублей) и в Мурманской области (62,3 тысячи рублей).

Программисты без опыта работы, как правило, претендуют на заработную плату в 45-55 тысяч рублей, с опытом от года до трех лет – 65-90 тысяч, от трех до шести лет – 90-120 тысяч. Самые высокие зарплатные ожидания у разработчиков с опытом от шести лет – не менее 130 тысяч рублей.

Напомним, весной этого года служба исследований hh.ru провела опрос среди ИТ-специалистов (в том числе, программистов и разработчиков): выяснилось, что идеальный работодатель для них тот, кто предоставляет возможность работать удаленно (68% отметили этот вариант), а также платит более высокую зарплату по сравнению с другими компаниями (67%). Более половины (57%) заявили, что у идеального работодателя хорошая, позитивная атмосфера в компании, а также команда профессионалов своего дела, у которых можно многому научиться. Топ-3 технических особенностей, которые ценят IT-специалисты, включают использование современного стека технологий (74%), современное технологическое оборудование (70%) и особенности построения процессов внутри команды (70%).