Большинство иркутян мечтают стать начальниками

По данным онлайн-опроса (есть у SIA.RU), который провел сервис Зарплата.ру с 10 по 15 октября во всех регионах страны – в том числе в Иркутске – среди клиентов сервиса в возрасте 18-55 лет, 64% иркутян хотели бы занять руководящую должность.

Больше других этого желают мужчины без высшего образования в возрасте 35-45 лет (57%).

Согласно опросу 21% сотрудников уверены, что руководитель получил свою должность незаслуженно, 45% считают, что справились бы с обязанностями своего босса лучше него, а 15% респондентов признались, что начальник не нужен и они смогли бы работать эффективно и без него. Лишь 19% сотрудников все устраивает в начальнике.

В руководящей должности рядовых сотрудников привлекает более высокая зарплата и статус (33%), возможность самостоятельно принимать решения и ни перед кем не отчитываться (14%), возможность реализации (11%) и профессионального роста (9%), а также легальный способ меньше работать (7%).

Больше всего иркутян хотели бы стать руководителями в сфере финансов и банковского дела, госслужбе, добыче сырья, производства и IT.