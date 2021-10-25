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На обязательной вакцинации настаивают 34% работодателей Иркутской области

Служба исследований hh.ru выяснила (опрос есть у SIA.RU), как соискатели из Сибири, и в том числе из Иркутской области, относятся к введению обязательной вакцинации и готовы ли они сделать прививку ради гарантированного трудоустройства.

37% иркутян подтвердили, что уже привились от Covid-19, 63% еще не сделали этого. Чаще всего положительный ответ давали представители профсфер «медицина, фармацевтика», «маркетинг, реклама, PR», «производство, сельское хозяйство», «высший менеджмент» и «строительство, недвижимость». При этом большинство сотрудников приняли решение о вакцинации сами, а не по под давлением работодателя.

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Больше половины жителей области негативно относятся к обязательной вакцинации (59%), а 34% поддерживают ее, причем, чем старше работники, тем выше их лояльность к данным требованиям (среди респондентов старше 55 лет – 58% поддерживают). Среди сотрудников в возрасте 25-44 года, напротив, больше всего противников решения об обязательной вакцинации. В разрезе профсфер наибольшая доля тех, кто против среди сотрудников службы персонала (70%), юристов (68%), рабочего персонала и специалистов из ресторанно-гостиничного направления (по 67%).

На обязательной вакцинации настаивали 34% работодателей из Иркутской области. 54% работодателей не оказывали давления на сотрудников в данном вопросе.

Среди не вакцинированных соискателей лишь 27% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства (58% не станут этого делать). Причем доля мужчин на 4 процентных пункта выше, чем женщин (18% и 14% соответственно). Говоря о профсферах, наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей продаж – 25%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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