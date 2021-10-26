Новости

Реалист Банк поддержал развитие электрического транспорта в Москве

Реалист Банк выступил гарантом по реализации контракта ООО «Астера групп» на выполнение завершающих работ по размещению модульных комплектных тяговых подстанций (МКТП) для наземного транспорта в рамках развития зарядной инфраструктуры в Москве. МКТП - разновидность оборудования, являющегося дополнительным источником энергии для городского электрического транспорта (электробусов).

Создание в Москве сети МКТП позволит улучшить качество обслуживания экологически чистого транспорта, а также будет способствовать увеличению количества электробусов и запуску новых маршрутов.

Сумма гарантии составила 64 млн. рублей.

Заказчиком проекта являлась Дирекция капитального ремонта Департамента капитального ремонта г. Москвы.

Читайте также:

Cеть автопроката Hertz купила 100 тыс. электромобилей Tesla
26 октября 2021
Состояние Илона Маска превысило $250 млрд
26 октября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#электромобили":
Все материалы сюжета (23)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании