СДЭК связал задержку доставки из Финляндии с действиями таможни

Уже больше месяца сотрудники таможенного пункта на российско-финляндской границе проводят усиленные досмотры товаров, рассказали SIA.RU в пресс-службе доставки.

Многодневные задержки сроков доставки грузов несут существенные материальные убытки и репутационные потери для служб доставки и интернет-магазинов, и влекут состояние неопределенности для покупателей, ожидающих доставку своих уже оплаченных заказов. СДЭК, а также Сообщество топ-менеджеров логистических компаний, члены которого тоже сталкивались с похожими действиями на российско-финляндской границе, просят ответственных лиц принять меры по урегулированию ситуации.

В течение последних нескольких недель СДЭК получал многочисленное количество жалоб на значительное увеличение сроков доставки посылок из Финляндии.

В 2020 году закрытие границ в условиях пандемии вкупе с развитием электронной торговли и ростом спроса на продукцию зарубежных онлайн-магазинов магазинов повлекло усложнение логистических процессов. Но последнее время дополнительные сложности создает ситуация на границе.