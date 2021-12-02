Сибирская таможня приостанавливает отправку неконтейнерных грузов в Китай через переходы Наушки, Забайкальск и Гродеково

Решение принято китайской стороной из-за антикоронавирусных мер защиты погранпереходов.

«С 1 декабря 2021 года Китайскими железными дорогами временно приостановлен прием неконтейнерных грузов, в том числе – леса, угля, руды, целлюлозы, сельскохозяйственных и других грузов, требующих ручного перегруза. Информация о сроках возобновления приема грузов китайской стороной в настоящее время отсутствует», – рассказали SIA.RU в таможне.

Напомним, что Китай с декабря по санитарным соображениям почти полностью закрыл пропуск грузов через сухопутные погранпереходы, и так не справляющиеся с поступающими объемами. В частности, прекращен пропуск неконтейнерных грузов через погранпереходы Забайкальск – Маньчжурия и Гродеково – Суйфэньхэ, а также через китайско-монгольский погранпереход Замын-Ууд – Эрлянь, который проезжают грузы, следующие в Россию через погранпереход Наушки.