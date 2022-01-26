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Иркутская электросетевая компания закупила в автопарк электромобили ГАЗЕЛЬ E-NN

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) пополнила свой служебный автопарк электромобилями отечественного производства - ГАЗЕЛЬ E-NN. Таким образом компания осуществляет мероприятия, направленные на улучшение экологии и снижение выбросов парниковых газов.

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Автомобили будут использоваться в филиалах ИЭСК и для перевозки ремонтного персонала службы подстанций на объекты обслуживания в Иркутске, один из них дополнительно оборудуют в мобильную мастерскую. Планировать маршруты будут с учетом запаса хода электромобилей, подзарядка будет осуществляться в крытом боксе на подстанциях филиалов, а также на сети зарядных станций En+ Group.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– En+ Group уже много лет поддерживает и самостоятельно развивает проекты, направленные на улучшение экологии и снижение выбросов парниковых газов. Пополнение служебного парка экологичными транспортом и развитие собственной сети зарядных станций также является частью общей ESG-стратегии компании.

Помимо приобретения электромобилей в собственный парк, компания продолжает развивать в Иркутской области инфраструктуру для “зеленого” транспорта. В регионе открыты уже восемь электрозаправочных станций – в Иркутске, Ангарске и Култуке, в 2022 году планируется запустить еще 10 объектов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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