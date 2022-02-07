«Выпрыгивайте, пока не сварились». 7 цитат о бизнесе от Сергея Макшанова

Бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов не нуждается в особом представлении иркутскому сообществу предпринимателей. Его ежегодные конференции «Базовые стратегии» в разных городах России, в том числе и в Иркутске, собирают сотни владельцев и руководителей бизнеса. Традиционную бизнес-конференцию по стратегическому планированию на 2022 год Сергей Макшанов проведёт в Иркутске 19 февраля. Портал SIA.RU предлагает вспомнить лучшие его цитаты.

1. «Срочно диверсифицируйтесь»

В 2020 году потребительские предпочтения резко изменились. Спрос на товары практически не пострадал, а на услуги либо тотально упал, либо в разы вырос. Компании разделились на три группы: первая – достаточно большая – те, кто вдруг обнаружили, что клиент может жить без них месяцами, а то и кварталами.

– Срочно диверсифицируйтесь, – говорит им Сергей Макшанов. – Если ваш бизнес на 100% сориентирован на услуги – диверсификация необходима. Не чума, так еще что-то случится. Контактные сервисы страдают в первую очередь. И как показал 2020 год, два отеля и пять ресторанов – это не диверсификация!

2. «Выпрыгивайте, пока не сварились»

Даже если компания работает с прибылью, это не повод почивать на лаврах. Всем знаком образ лягушки, которая спокойно сидит в горячей воде, пока не сварится, привел пример Сергей Макшанов. Он назвал признаки, которые помогут понять, что пора «выпрыгивать», пока ситуация не стала фатальной. К ним относятся падающая несколько лет подряд отрасль, снижение маржинальности бизнеса, низкая платежеспособность клиентов и низкая важность для них продуктов компании.

– Логика такая: мы [Россия] отстаём, мир летит дальше. И это повод развернуться для любого бизнеса. Исходя из уважения к самим себе и своему труду, если угодно. Вы знаете, что период окончательной половой зрелости бизнеса – это выручка в миллиард евро. Даже если вы считаете, что у вас хорошая динамика – пересчитывайте свои результаты по курсу конвертируемой валюты, чтобы видеть реальную картину.

3. «Выдерните собственника из оперативного управления»

Больше всех в успехах бизнеса заинтересован его владелец. Плохо, когда он совсем не участвует в жизни компании, но и постоянно быть погруженным в оперативное управление – ошибка, говорит Сергей Макшанов.

– Собственник и акционеры в 2021 году должны заняться тем, чего в их бизнесе ещё нет: найти возможности для сдвига стратегии в экосистемную бизнес-модель, собрать людей в сообщество, сформировать онлайн-инфраструктуру. Пора выбрать: медленно и незаметно снижать своё влияние либо принимать решения, которые доступны, и которых достаточно много.

4. «Сделайте так, чтоб ваш бизнес вызывал страсть»

Бенефициарами в пандемию стали доставщики «последней мили», компании в сфере IT, вся фарма – их понесло на волне спроса. Их эксперт призывает не бронзоветь. Стать нужными для всех: для клиентов, для сотрудников, для поставщиков – такой вызов стоит в 2021 году перед любой компанией.

– Увеличивайте LTV (прибыль, которую принесёт клиент за все время сотрудничества с компанией, – прим. ред.), – напоминает Сергей Макшанов. – Если с вами работают непрерывно – значит вы полезны. Когда компания говорит, что 180 компаний работает с ней непрерывно 25 лет, хочется их обнять и сказать: «Какие вы молодцы!». Если же к вам пришел клиент, купил арматуру и исчез в толще времени, значит в вашей арматуре нет никакого очарования, и польза от неё мало осязаема. Это повод удариться оземь всей команде. Нужно сделать так, чтобы ваш бизнес вызывал страсть. А мысль о расставании – обморок. То же самое с партнерами и сотрудниками. Если первые «генерят дебиторку», а вторые разбегаются от вас как тараканы, надо задуматься, почему так. Люди – не идиоты, от хорошего не отказываются.

5. «Хорошие шансы на рост имеют только атакующие компании»

В трескучем бизнес-климате России хорошие шансы на рост имеют только атакующие компании, считает Сергей Макшанов – они выходят на новые рынки, а на старых выводят новые продукты.

– Гадость скажу: растете вы или нет – это система управления. Были ли те, кто падал в растущей экономике? Сколько угодно. Есть и растущие компании на падающем рынке. Расти в замедляющейся экономике можно. С какой динамикой – это вопрос базы. Два процента для компании с выручкой в 100 миллиардов – это одна история, в прачечной с одним приемным пунктом 2% роста – это недоразумение. За последние десять лет экономика страны выросла на 16%. Ваш бизнес за это время должен был вырасти хотя бы в два раза. Если меньше – что-то надо починять.

6. «Без новых продуктов рост невозможен»

Задача максимум для бизнеса – высокорентабельный рост. Он невозможен без вывода на рынок новых продуктов.

– Новый продукт – это рычаг для того, чтобы работать ценой. А высокая рентабельность – это очевидная большая ценность того, что вы производите. Мы живем в доказательной экономике, значит, надо объяснить, почему ваш хлеб стоит 600 рублей. Может быть, он стоит столько потому, что он на пивных дрожжах, и кого-то этот ответ устроит. Но для большинства бизнесов испечь хлеб на пивных дрожжах – сложнее синхрофазотрона. Потому что для этого надо слезть с печки.

Тормозная жидкость для бизнеса – time to market. Если на панели вашего бизнеса нет такого индикатора – добавьте его. Он означает время принятия решения до выхода на рынок нового продукта. Сколько времени нужно, чтобы компания из Восточной Сибири выпустила на рынок новый продукт? 3 года! Сейчас не самое подходящее время, чтобы впадать в экстремальный перфекционизм. Если вы сделали МЖП (минимально жизнеспособный продукт) – дайте ему поплавать в потоке, оттачивайте его в процессе, вместе с теми, кто его будет использовать. Это тот минимум, который можно сделать в своей компании.

7. «Персонал – это наше всё»

Хорошая команда – критически важный ресурс любой компании, потому что плохая загубит любую хорошую идею. Пришло время поднять планку по найму, говорит Сергей Макшанов. Надо убрать принцип «так сойдет» и увеличить количество просматриваемых людей. Очень важно, чтобы в компанию ежегодно приходила молодежь, которая только стартует в профессии: без «свежей крови» можно подорвать бизнес, уверен он.

– Персонал – это наше всё. Ситуация взбаламутила народ: началось движение, возникли новеллы, которых не было в девятнадцатом году. Первая из них – взрывной спрос на топов. Какой топ-менеджмент сейчас востребован? Тот, который может показать звёзды на фюзеляже. То есть, не просто коммерческий директор, а тот, кто может вывести компанию в 62 новых страны, например. На втором месте, конечно, программисты. Их выкашивали с рынка крупнейшие компании. Но в этой профессии есть среднее образование, то есть, поискать нужных ребят можно в колледжах. Есть и другие места – skillbox, skillfactory – там можно подучить своих сотрудников, подсказал эксперт. По его мнению, группа собственных программистов должна быть в любой компании, потому что проектная автоматизация ушла в историю.

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