Торгов на Мосбирже не будет до 5 марта - Frank Media

Московская биржа ушла на каникулы до 5 марта, сообщает Коммерсант со ссылкой на издание Frank Media . В Мосбирже «Ъ» заявили, что не владеют информацией, соответствующие решения принимает ЦБ.

Как сообщил собеседник Frank Media, пауза до 5 марта нужна, чтобы биржа выработала новые правила торгов. Другой источник издания сказал, что решения по биржевой торговле российскими бумагами принимаются в Центробанке. По иностранным акциям, по его словам, решения о торгах регулятор отдал на откуп самим биржам.

С 28 февраля торги на Московской бирже проходят только на валютном и денежном рынке с 10:00 до 19:00 вместо 7:00 — 23:50.

На 3 марта Банк России установил следующий регламент торгов на рынках Московской биржи:

• Торги в секции фондового рынка не проводятся, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях;

• На срочном рынке будут доступны валютные и товарные инструменты в режиме «Закрытие позиций»;

• Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00 МСК.



Режим работы Московской Биржи на 4 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 4 марта 2022 г.

В период с 1 по 5 марта не проводятся утренние и вечерние сессии на всех рынках Московской биржи.