Новости

Торгов на Мосбирже не будет до 5 марта - Frank Media

Московская биржа ушла на каникулы до 5 марта, сообщает Коммерсант со ссылкой на издание Frank Media. В Мосбирже «Ъ» заявили, что не владеют информацией, соответствующие решения принимает ЦБ.

Как сообщил собеседник Frank Media, пауза до 5 марта нужна, чтобы биржа выработала новые правила торгов. Другой источник издания сказал, что решения по биржевой торговле российскими бумагами принимаются в Центробанке. По иностранным акциям, по его словам, решения о торгах регулятор отдал на откуп самим биржам.

Читайте также:

ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать по ним доходы
2 марта 2022
«Фридом Финанс»: ФНБ придет на помощь инвесторам
2 марта 2022

С 28 февраля торги на Московской бирже проходят только на валютном и денежном рынке с 10:00 до 19:00 вместо 7:00 — 23:50.

На 3 марта Банк России установил следующий регламент торгов на рынках Московской биржи:

• Торги в секции фондового рынка не проводятся, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях;
• На срочном рынке будут доступны валютные и товарные инструменты в режиме «Закрытие позиций»;
• Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00 МСК.

Режим работы Московской Биржи на 4 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 4 марта 2022 г.

В период с 1 по 5 марта не проводятся утренние и вечерние сессии на всех рынках Московской биржи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "2022, кризис, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (40)


Реклама на сайте

Военная операция на Украине, Россия, НАТО, последние новости
Лавров озвучил, какой будет позиция России на переговорах с Украиной
Что происходит на восьмой день после ввода войск России на Украину
«Слата»: Спрос на продукты вырос на 30-40%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании