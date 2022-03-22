Льготная ипотека перезапускается?

Правительство обещает, что скоро появится новая льготная ипотека, сообщает Альфа-Банк.

– Увеличится максимальная сумма кредита, сейчас она до 3 миллионов. Льготы распространятся не только на квартиры, но и на строительство дома (ИЖС). Ставка будет уже не 7%, как раньше, но она точно будет интереснее базовой ставки ЦБ в 20%, – пишет банк.

Напомним, что льготная ипотека появилась в мае 2020 года во время коронакризиса. Сначала ставка составляла 6,5%, а максимальная сумма — 12 миллионов рублей в Москве и Петербурге и 6 миллионов рублей в регионах. В 2021-м ставки поднялись до 7%, а размер кредита уменьшился до 3 миллионов. В 2021-м банки выдали льготной ипотеки на 1,6 триллиона рублей.