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ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки на треть

По итогам трех недель марта ВТБ выдал более 8 тыс. льготных ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля продажи выросли на 35%.

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Эксперты ВТБ отмечают, что в условиях рекордно высокого уровня ключевой ставки и рыночных ставок по жилищным кредитам доля госпрограмм в ипотечных сделках растет. При этом общий уровень продаж ипотеки в марте сопоставим с февральскими результатами.

Наибольший объём выдач по льготным кредитам с начала марта – более 65% – пришелся на «семейную ипотеку»: почти 20 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 млрд рублей, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал больше 1 млрд рублей.

Банк ВТБ ПАО принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. Сегодня банк сохраняет без изменений ставки по таким программам, считая для себя это важной социальной задачей. По прогнозам ВТБ, условия по льготной ипотеке будут и в дальнейшем  значительно выгоднее базовых предложений на рынке. На этом фоне доля выдач по программам господдержки продолжит расти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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