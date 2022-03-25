Банки будут предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки

Процент по ипотеке будет меняться по мере снижения ставок на рынке, сообщает РБК.

Крупные российские банки задумались о том, как адаптировать рыночные ипотечные программы к условиям высоких ставок на рынке. После подъема ставки ЦБ до рекордных 20% такие проценты по нельготным ипотечным ссудам в банках стали фактически заградительными: на 24 марта средневзвешенная ставка по кредитам на покупку готового жилья и квартир в новостройках составляла около 21%, следует из данных Frank RG. В этой ситуации некоторые кредиторы готовятся предлагать новым заемщикам больше опций по снижению ставок в будущем.

Банк «Зенит» с 25 марта начал прописывать в новых ипотечных договорах пункт о сокращении процентной ставки для заемщика при наступлении определенных событий, рассказали РБК в кредитной организации. Банк будет готов пересматривать условия по ипотеке, если действующая для клиента ставка по кредиту станет более чем на 1 процентный пункт превышать ставки по программе рефинансирования в том же «Зените», – это позволит заемщику снизить процент по уже взятой ссуде, если условия на рынке улучшатся. Обратиться за обновлением режима платежей можно будет через год после оформления кредита. Всего за весь срок действия кредита клиент сможет подать заявку о снижении ставки трижды и уменьшить изначальную ставку максимум на 8,8 п.п. Сейчас в банке «Зенит» базовая ставка по основным ипотечным программам составляет 17,05% годовых, то есть в теории заемщик сможет довести ее до 8,25%.

Банк «Дом.РФ» рассматривает возможность запуска ипотечных продуктов с опцией пересмотра ставки при снижении ключевой, сказал РБК директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков. «Клиент сможет при наступлении определенных зафиксированных в договоре событий инициировать пересмотр условий по кредитному договору», – пояснил он, не назвав конкретные условия.

ВТБ в перспективе может предложить заемщикам уменьшить объем платежей по взятой ипотеке, сказал представитель банка. «Для клиентов, которые сегодня оформляют жилищные кредиты по ставке выше 20%, ВТБ предложит вариант ее снижения, причем по упрощенной схеме», – указал он, не раскрыв деталей.