Власти могут отказаться от дофинансирования долгостроя на бульваре Рябикова в Иркутске

Наблюдательный совет Федерального фонда развития территорий склоняется к компенсационным выплатам дольщикам, сообщили SIA.RU в администрации области.

Участие в совещании под руководством первого заместителя Губернатора Иркутской области Романа Колесова приняли сами дольщики, а также представители министерства строительства региона, службы государственного жилищного и строительного надзора, регионального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, прокуратуры, администрации Иркутска.

Общая готовность жилого комплекса на бульваре Рябикова, 21а (б/с 1, 2, 3) составляет 48,5% и не соответствует требованиям дофинансирования (его проводят при 80% готовности объекта), поэтому правительство области решает вопрос о выплате гражданам компенсации.

Окончательное решение Наблюдательный совет Федерального фонда примет в третьем квартале 2022 года.

Напомним, что застройщик жилого комплекса на бульваре Рябикова 21а – ООО «БазисСтройИнвест», компанию признали банкротом в 2020 году. К этому моменту на 94% были готовы две первые блок-секции ЖК. Всего комплекс состоит из четырех блок-секций и подземной парковки, его строят с 2006 года, темпы работы снизились в 2009-м, остановилась стройка в 2015-м.