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Число желающих сдать квартиру в аренду за месяц увеличилось на 42% – ЦИАН

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За месяц предложение квартир в долгосрочную аренду в крупнейших городах увеличилось почти в полтора раза, что уже привело к снижению ставок, сообщает ЦИАН.

– Сейчас аренда – в среднем в три раза выгоднее ипотеки. Платеж по ипотеке вырос за месяц на 72%, а за год – почти в три раза, – подчеркивают эксперты ЦИАН.

Ставка аренды из-за конкуренции снижается: относительно конца февраля снижение составило 1,5%. Наибольшее падение ставок аренды отмечается в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, эксперты отмечают рост числа желающих временно переехать в другие города, регионы, страны, сдав при этом свои квартиры в долгосрочную аренду.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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