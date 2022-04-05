Число желающих сдать квартиру в аренду за месяц увеличилось на 42% – ЦИАН

За месяц предложение квартир в долгосрочную аренду в крупнейших городах увеличилось почти в полтора раза, что уже привело к снижению ставок, сообщает ЦИАН.

– Сейчас аренда – в среднем в три раза выгоднее ипотеки. Платеж по ипотеке вырос за месяц на 72%, а за год – почти в три раза, – подчеркивают эксперты ЦИАН.

Ставка аренды из-за конкуренции снижается: относительно конца февраля снижение составило 1,5%. Наибольшее падение ставок аренды отмечается в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, эксперты отмечают рост числа желающих временно переехать в другие города, регионы, страны, сдав при этом свои квартиры в долгосрочную аренду.