Сбербанк и ВТБ увеличили долю в госпрограмме льготной ипотеки до 80% от новых лимитов

На фоне резкого роста ставок такая ипотека стала главным драйвером рынка, сообщает РБК.
Как следует из данных «Дом.РФ», Сбербанк и ВТБ получили 80,5% из 1,07 трлн руб., которые распределялись для расширения программы семейной ипотеки (488,2 млрд и 373,6 млрд руб. соответственно).
После распределения их доля в общем объеме запланированных выдач достигла 44,01 и 25,94%: 1,21 трлн руб. кредитов для семей с детьми должен выдать Сбербанк, а еще 713 млрд руб. — ВТБ.
Долю участия в программе символически увеличат банк «Дом.РФ» (до 4,13%) и Газпромбанк (2,63%). Четыре организации — Альфа-банк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк и Росбанк — не подавали заявок на дополнительное финансирование.
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Борьба банков за новые лимиты по льготной ипотеке на покупку новостроек была более ожесточенной. Например, «Сбер» подал заявку на все 150 млрд руб., на которые планировалось увеличить финансирование программы.
Альфа-банк, отказавшийся от дополнительного лимита по семейной ипотеке, направил заявку по ипотеке на новостройки на 100 млрд руб.
В итоге доля Альфа-банка после распределения дополнительных лимитов находится на уровне 8%, банка «Дом.РФ» — 3,45%, Газпромбанка — 2,73%, Абсолют Банка — 0,33%. Доли «Сбера» и ВТБ составили 43,99 и 19,4% соответственно.
Количество банков-кредиторов увеличилось, сообщил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Алексей Ниденс: «К участию в программах присоединились пять новых банков, и в настоящий момент льготные кредиты могут быть предоставлены 75 кредитными организациями во всех регионах страны».