Новости

Сбербанк и ВТБ увеличили долю в госпрограмме льготной ипотеки до 80% от новых лимитов

На фоне резкого роста ставок такая ипотека стала главным драйвером рынка, сообщает РБК.

Как следует из данных «Дом.РФ», Сбербанк и ВТБ получили 80,5% из 1,07 трлн руб., которые распределялись для расширения программы семейной ипотеки (488,2 млрд и 373,6 млрд руб. соответственно).

После распределения их доля в общем объеме запланированных выдач достигла 44,01 и 25,94%: 1,21 трлн руб. кредитов для семей с детьми должен выдать Сбербанк, а еще 713 млрд руб. — ВТБ.

Долю участия в программе символически увеличат банк «Дом.РФ» (до 4,13%) и Газпромбанк (2,63%). Четыре организации — Альфа-банк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк и Росбанк — не подавали заявок на дополнительное финансирование.

Читайте также:

Льготную ипотеку могут распространить на вторичное жилье
27 апреля 2022
Новые условия по ипотечной госпрограмме увеличат доступность нового жилья – ВТБ
26 апреля 2022

Борьба банков за новые лимиты по льготной ипотеке на покупку новостроек была более ожесточенной. Например, «Сбер» подал заявку на все 150 млрд руб., на которые планировалось увеличить финансирование программы.

Альфа-банк, отказавшийся от дополнительного лимита по семейной ипотеке, направил заявку по ипотеке на новостройки на 100 млрд руб.

В итоге доля Альфа-банка после распределения дополнительных лимитов находится на уровне 8%, банка «Дом.РФ» — 3,45%, Газпромбанка — 2,73%, Абсолют Банка — 0,33%. Доли «Сбера» и ВТБ составили 43,99 и 19,4% соответственно.

Количество банков-кредиторов увеличилось, сообщил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Алексей Ниденс: «К участию в программах присоединились пять новых банков, и в настоящий момент льготные кредиты могут быть предоставлены 75 кредитными организациями во всех регионах страны».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека":
Все материалы сюжета (459)


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании