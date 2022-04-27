Сбербанк и ВТБ увеличили долю в госпрограмме льготной ипотеки до 80% от новых лимитов

На фоне резкого роста ставок такая ипотека стала главным драйвером рынка, сообщает РБК.

Как следует из данных «Дом.РФ», Сбербанк и ВТБ получили 80,5% из 1,07 трлн руб., которые распределялись для расширения программы семейной ипотеки (488,2 млрд и 373,6 млрд руб. соответственно).

После распределения их доля в общем объеме запланированных выдач достигла 44,01 и 25,94%: 1,21 трлн руб. кредитов для семей с детьми должен выдать Сбербанк, а еще 713 млрд руб. — ВТБ.

Долю участия в программе символически увеличат банк «Дом.РФ» (до 4,13%) и Газпромбанк (2,63%). Четыре организации — Альфа-банк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк и Росбанк — не подавали заявок на дополнительное финансирование.

Борьба банков за новые лимиты по льготной ипотеке на покупку новостроек была более ожесточенной. Например, «Сбер» подал заявку на все 150 млрд руб., на которые планировалось увеличить финансирование программы.

Альфа-банк, отказавшийся от дополнительного лимита по семейной ипотеке, направил заявку по ипотеке на новостройки на 100 млрд руб.

В итоге доля Альфа-банка после распределения дополнительных лимитов находится на уровне 8%, банка «Дом.РФ» — 3,45%, Газпромбанка — 2,73%, Абсолют Банка — 0,33%. Доли «Сбера» и ВТБ составили 43,99 и 19,4% соответственно.

Количество банков-кредиторов увеличилось, сообщил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Алексей Ниденс: «К участию в программах присоединились пять новых банков, и в настоящий момент льготные кредиты могут быть предоставлены 75 кредитными организациями во всех регионах страны».