Спрос на персонал в Иркутской области за месяц упал на 2,6%

Служба исследований hh.ru проанализировала 13,6 тысяч вакансий (исследование есть у SIA.RU), открытых в Иркутской области в апреле, и выяснила, как в регионе изменился спрос на персонал.

В Иркутской области количество активных вакансий в апреле 2022 года сократилось на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом, по сравнению с апрелем 2021 года динамика вакансий сохраняет положительное значение, рост составил 16,6%, и это самые высокие значения по СФО.

Отметим, что по России в целом количество вакансий сократилось на 12% и 11% соответственно, по Сибирскому федеральному округу месяц к месяцу (апрель к марту) зафиксировано снижение спроса на уровне -5,1%, при этом динамика год к году остается пока положительной +4,2%. Среди всех регионов СФО наиболее сильное сокращение числа вакансий по сравнению с мартом показала Новосибирская область (-8,2%).

По сравнению с мартом в апреле в Иркутской области сильнее всего упал спрос на госслужащих (-37,8%), специалистов из автобизнеса (-24,2%) и сотрудников из сферы страхования (-20,9%). В десяти из двадцати восьми профессиональных сфер количество вакансий выросло: так, работодатели стали чаще искать домашний персонал (+15,4%), специалистов по добыче сырья (+7,1%), начинающих специалистов (+5,3%), медиков и фармацевтов (+3,6%) и строителей (+3,4%).

По сравнению с апрелем 2021 года в этом году наиболее ощутимо сократился интерес работодателей к найму в профессиональных сферах «Страхование» (в апреле 2022 года было открыто на 87,8% меньше таких вакансий, нежели в апреле 2021 года),

«Государственная служба, некоммерческие огранизации» (-81,1%), «Банки, инвестиции» (-54,6%), «Автомобильный бизнес» (-52,3%), А наиболее сильный рост год к году показали профсферы «Начало карьеры, студенты» (+224%), «Инсталляции и сервис» (+189%), и «Рабочий персонал» (+102,3%).

В целом спрос на персонал в Иркутской области остается довольно высоким – за месяц было открыто 13,6 тысяч вакансий. Большинство из них адресованы специалистам по продажам, строителям и рабочему персоналу.