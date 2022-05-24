Сбер внедряет упрощённую процедуру получения налогового вычета в один клик по ИИС с ДУ

Клиентам Сбера теперь доступна упрощённая процедура получения налогового вычета (тип А) по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) с доверительным управлением в размере 13% от государства — без сбора документов и заполнения декларации.

Получить деньги можно без посещения налоговой и оформления документов с помощью бесплатного сервиса «Налоговый вычет в 1 клик». Для этого достаточно при получении уведомления от налоговой зайти в личный кабинет ФНС и подтвердить заявление на налоговый вычет. Главным преимуществом нового сервиса является сократившийся срок камеральной проверки, в результате чего налоговый вычет можно оформить за 48 дней вместо 120.

Это стало возможным благодаря тому, что с 21 мая 2021 года вступили в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность получения гражданами вычетов по НДФЛ за предыдущий налоговый период в сокращённые сроки без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Максимальная сумма вычета — 52 тыс. рублей. Сумма налога, которую можно получить, не может превышать размер уплаченного НДФЛ. Вычет предоставляется ежегодно при условии ежегодного внесения средств на ИИС и наличия дохода, облагаемого по ставке 13% (например, заработная плата). В соответствие с законодательством вычет по упрощенной процедуре можно получить за период, начиная с 1 января 2020 года. Таким образом, даже если ИИС был открыт до этого момента, то при пополнении в 2020 и 2021 годах также можно будет получить упрощённый налоговый вычет.

Удобнее всего отслеживать статус подготовки заявления на упрощённый налоговый вычет в СберБанк Онлайн[1]. Для этого нужно раскрыть раздел «Инвестиции» на главной, найти стратегию ИИС в списке продуктов и выбрать «Налоговый вычет». Если клиент редко использует СберБанк Онлайн ему будет направлено уведомление о готовности заявления на налоговый вычет в личный кабинет на сайте nalog.ru.

ИИС — специальный счёт для вложений в ценные бумаги, который позволяет получить доход и вернуть налоги в размере до 52 тыс. рублей в год. Это готовое инвестиционное решение, разработанное профессиональными финансистами для тех, у кого нет возможности или опыта, чтобы самостоятельно совершать операции на фондовом рынке. ИИС открывается на три года. Если вычет уже получен и счёт закрыт до этого срока, то вычет придётся вернуть.