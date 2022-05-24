Студенты рассказали о том, что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из Иркутска

Авторы проекта En+ Group «Энергия преобразований» представили пользователям сети Интернет новый выпуск программы, посвященный градостроительной тематике. Вместе с представителями молодежной среды они искали ответы на вопросы о том, как юное поколение воспринимает Иркутск, что ценит в нем, а что намерено изменить.

Студенты и школьники рассказали, почему люди уезжают жить в другие города, что, по их мнению, происходит в образовании и как должны выглядеть городские локации на примере Цесовской набережной. В ходе беседы они подчеркнули важность создания там удобной прогулочной пешеходной зоны, комплексного озеленения, использования положительного опыта детских площадок от Олега Дерипаски, размещенных на территории пикник-парка Якоби в Иркутске, а также в других городах.

В настоящее время по инициативе компании En+ Group на Цесовской набережной ведется восстановление легендарных Курбатовских бань. На пересечении улиц Ленина и Сурикова появится современный жилой район, над созданием которого работал всемирно известный архитектор Кенго Кума, а сама набережная позволит соединить прибрежную часть Ангары в единое рекреационное пространство.

Инвестиционные проекты начаты по инициативе Олега Дерипаски и являются частью мероприятий, направленных на развитие сибирских городов. Предприниматель уверен в необходимости повышения их экономического потенциала, туристической привлекательности, создания комфортных условий для горожан.

Выпуск стал пятым с момента появления проекта. Ранее, ведущий Герман Струглин беседовал с иркутянами, посещавшими Курбатовские бани, разбирался в том, какой по мнению жителей должна быть набережная Ангары, встречался с представителями архитектурного сообщества.