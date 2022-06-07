Активность работодателей в Иркутской области продолжила снижаться

Аналитики hh.ru выяснили (исследование есть у SIA.RU), что в мае в Иркутской число активных вакансий уменьшилось на 2%, по сравнению с предыдущим месяцем.

В мае активность работодателей в Иркутской области снизилась относительно предыдущего месяца на -4%. При этом остальные крупные региона Сибири, в том числе Новосибирская область, Красноярский край, Омская область, Кузбасс, Томская область и Алтайский край, показали в мае небольшую положительную динамику, относительно апреля, в диапазоне 2-5%. А вот в целом по стране этот показатель пока так же, как и в Иркутской области, остается в отрицательных значениях (-3%).

Заметнее всего за прошедший месяц снизился спрос на управленцев и топ-менеджеров (-18%), юристов (-15%), специалистов из сферы безопасности (-12%). Хотя в ряде направлений объем вакансий, напротив, вырос, в первую очередь, это касается госслужбы (+115%), маркетинга (+11%), сферы медиа и развлечений (+9%).

В условиях наиболее жесткой конкуренции за работу в мае находились юристы: на одно предложение о работе для них приходилось восемь потенциальных кандидатов (при комфортном для рынка труда соотношении 5-6 резюме на вакансию). Также сложности с трудоустройством могли испытывать начинающие специалисты и студенты (7,1 резюме на вакансию).

По сравнению с февралем, в мае заметнее всего выросла конкуренция за работу среди юристов (+2,3 пункта, с 5,7 резюме на вакансию до 8,1), административного персонала (+2,1 пункт, с 3,5 до 5,7), а также среди специалистов по маркетингу, рекламе и PR (+1,6 пункта, с 2,5 до 4).