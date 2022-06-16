Власти не будут конфисковывать валютные вклады – Набиуллина

Также она отрицательно ответила на вопросы о запрете доллара и евро в России. «У нас есть и другие валюты. Нет», — передает РБК заявление глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам, ранее заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Инициатива касается юрлиц, аналогичные меры в отношении обычных граждан не обсуждаются, уточняла она.

Позже Набиуллина подтвердила рассмотрение идеи об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц, отметив, что для этого необходимы изменения в законодательство. Она также исключила возможность принудительной конвертации валютных счетов физических лиц в рублевые.