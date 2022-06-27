Это не дефолт – Минфин РФ прокомментировал сообщения в СМИ

Инвесторы не получили платежи по евробондам РФ из-за действий третьих лиц. По эмиссионной документации – это не дефолт, прокомментировало Министерство финансов РФ появившиеся в деловых СМИ сообщения о дефолте по еврооблигациям. Никакой реакции на сообщения о дефолте на финансовом рынке не последовало – российский рынок акций растет, рубль дорожает.

– В соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 г. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон, – говорится в сообщении ведомства.

Минфин еще 20 мая 2022 г. произвел платежи по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 г. в сумме $71,25 млн и 2036 г. в сумме $26,5 млн. Указанные выплаты в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий») и своевременно переданы как владельцам еврооблигаций Российской Федерации, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Евроклир (24 мая 2022 г. в отношении платежа в долларах США и 25 мая 2022 г. в отношении платежа в евро), для последующей передачи клиентам указанной организации.

– Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, – отмечают в ведомстве.