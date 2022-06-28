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Примсоцбанк снизил ставки по льготной ипотеке до 5,2%

Льготная ипотека стала ещё привлекательнее для тех, кто находится в поисках квартиры своей мечты. Теперь ставка по программе составляет от 5,2 до 6,5%, а максимальный срок кредитования – 35 лет.

– Льготная ипотека доступна всем совершеннолетним гражданам РФ вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости. Мы прогнозируем, что снижение ставки благоприятно повлияет на рынок недвижимости: не только поможет большему количеству людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, – заявил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

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Отметим, оформить льготную ипотеку можно на покупку квартиры в новостройке или в сданном доме у застройщика. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредитования. Минимальная сумма кредита по-прежнему составляет 500 тысяч рублей. Максимальная – для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь 12 миллионов. В регионах эта сумма составляет 6 миллионов.

Кредит выдается на срок от 3 до 35 лет, первоначальный взнос от 15% при покупке квартиры и 20% при покупке жилого дома с земельным участком у юридического лица. Есть возможность использовать средства материнского капитала.

Узнать подробнее об ипотечных продуктах Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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