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В Иркутской области допускают дополнительное снижение ставки по IT-ипотеке – Руслан Ситников

В Иркутской области допускают дополнительное снижение ставки по IT-ипотеке. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников. По данным на конец июня этого года, от граждан Иркутской области принято 58 заявлений на получение кредита по ИТ-ипотеке. Одобрено 46. Заключено шесть кредитных договоров на общую сумму 40,3 млн рублей.

Ипотечный кредит по льготной ставке не более 5% годовых может получить гражданин РФ при соблюдении следующих условий: трудоустройство в организации, занятой в сфере информационных технологий; возраст от 22 до 44 лет; размер среднемесячного заработка – 100 – 150 тыс. рублей; работа в аккредитованной ИТ-компании.

Оператором программ является АО «ДОМ.РФ».

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– По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассматривается возможность введения дополнительной региональной меры поддержки в виде снижения процентной ставки льготной ипотеки ниже 5% для сотрудников аккредитованных ИТ-организаций, – сказал Руслан Ситников.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, в Приангарье сегодня насчитывается более 240 ИТ-компаний. В Минцифры РФ аккредитовано 138.

На июньской сессии законодательного собрания Иркутской области внесены изменения в региональный закон «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения», которыми, в том числе, предусмотрены дополнительные льготы для ИТ-компаний. На 2022-2023 годы на территории Иркутской области для таких организаций устанавливается налоговая ставка при УСН в размере 1% (доходы) и 5 % (доходы минус расходы).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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