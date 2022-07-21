Студент-энергетик из Братска разработал универсальные пыльники для авто и получил миллион рублей на стартап

Николай Дроздов, студент Братского филиала корпоративного учебно-исследовательского центра En+ Group, победил во Всероссийском конкурсе «Студенческий стартап». Он разработал модель универсальных износостойких пыльников для автомобилей и получил грант от организаторов в размере одного миллиона рублей на реализацию идеи. Конкурс студенческих стартапов проводился в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Как сообщили SIA.RU, сейчас Николай Дроздов обучается промышленной энергетике. После окончания вуза и получения дополнительного образования в КУИЦ он приступит к работе в En+ Group.

Струдент Николай Дроздов (слева), научный руководитель проекта Андрей Артемьев (справа)

Совместно с научным руководителем, доцентом кафедры энергетики Братского государственного университета Андреем Артемьевым, молодой разработчик создал модель универсальных пыльников для автотранспортных средств из силикона повышенной износостойкости. В процессе работы над проектом студенту удалось определить влияние вязкости материала на продолжительность эксплуатации, устойчивость к динамическим нагрузкам в различных температурных режимах.

По предварительным оценкам продукт подойдет к 80% легковых машин, его свойства позволят работать в диапазоне температур от – 60 до +300 градусов, иметь повышенную износостойкость и срок службы до 10 лет и при этом будет вдвое дешевле аналогов.

Элемент матрицы пыльника был изготовлен на 3D принтере. Следующим этапом станет изготовление опытных образцов, их испытания и последующее производство.

– Надеюсь, что опыт и знания, которые я приобрел, будут полезны людям и пригодятся в будущей профессиональной сфере. Работа в энергетике – это отличная площадка для повышения собственных компетенций и возможность внести свой вклад в ее развитие, – отметил Николай Дроздов.

Содействие талантливой молодежи является важнейшим направлением для компании En + Group, основанной Олегом Дерипаской. Предприниматель всегда подчеркивал необходимость создания условий для становления активных студентов, а также применение для этого самых современных мировых практик и технологий.