Треть работников Иркутской области недовольны, что приходится работать на старом оборудовании

Служба исследований hh.ru выяснила, что не устраивает в условиях труда работников Иркутской области.

При оценке своих условий труда, больше всего работников из Иркутской области не устраивает изношенная инфраструктура и старое оборудование (34% респондентов выбрали этот вариант ответа). О наличии такой проблемы заявили больше половины опрошенных представителей сельского хозяйства (56%), а также часто такие ответы давали сотрудники из сферы образования (43%), добычи сырья и рабочий персонал (по 41%), производственники (40%).

Вторая часто встречающаяся проблема – низкий уровень охраны труда и риски для здоровья сотрудников (27%). Больше всего это беспокоит сельскохозяйственных работников (50%), медиков (38%), а также представителей сферы производства и рабочих (по 34%).

На третьем месте по частоте упоминаний – отсутствие на работе необходимого оборудования, 20% опрошенных сталкиваются с этим. А чаще всего – сотрудники из сферы образования (36%), работники из сферы добычи сырья (30%), рабочий персонал и кадры из сельского хозяйства (по 28%).

Еще 18% заявили о том, что на работе плохое освещение, а 7% пожаловались, что нет кухни. Причем, в разделе «другое», опрошенные даже добавляли конкретные недостатки, с которыми им приходится иметь дело, например, «кухня есть, но нет раковины и плиты». А наиболее часто на отсутствие кухни жаловались юристы (24%).

Среди других вариантов были перечислены такие, как «большая физическая нагрузка и неудобный график», «отсутствие вентиляции», «нет окон и кондиционера», «неудобное рабочее место», «нет комнаты отдыха», «некачественная рабочая одежда на улице, на холоде», «очень шумно», «старые ПК», «некомфортный климат», «сухой воздух в офисе», «нет помещения для переодевания женщин».

При этом, треть опрошенных иркутян ответили, что их полностью устраивают нынешние условия труда (34%), и самыми лояльными в этом вопросе оказались молодые специалисты от 18 до 34 лет: среди них больше трети довольны своими условиями (до 36%). А среди сотрудников в возрасте 55+ таких лишь 23%, и это наиболее низкий показатель среди всех возрастных групп.

В разрезе профсфер, обычно на работе все устраивает ИТ-специалистов (55% из них), маркетологов и PR-специалистов (44%), топ-менеджеров, специалистов по закупкам, финансовых работников и HR-специалистов (по 42%). А реже всего такой ответ давали представители рабочего персонала (19%).