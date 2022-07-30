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Российские банки увеличили выдачи ипотеки в июне на 80%

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Российские банки в июне увеличили выдачи ипотеки в 1,8 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 65,7 тыс. кредитов, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Объем выдач жилищных кредитов в прошлом месяце также подскочил в 1,8 раза, до 253,5 млрд руб.

Портфель жилищных кредитов по итогам июня увеличился на 0,7%, до 12,5 трлн руб. Просроченная задолженность по ипотеке, наоборот, за прошлый месяц сократилась на 0,9%, до 55,7 млрд руб.

Восстановление ипотечного рынка произошло благодаря снижению ставок. Вслед за ключевой ставкой были снижены ставки как по льготной ипотеке, так и по базовым программам. Эксперты ожидают дальнейшего восстановления рынка по итогам июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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