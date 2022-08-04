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Машино-место в России стоит как десятая часть двухкомнатной квартиры – исследование Сбера

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Аналитики залоговой службы Сбербанка проанализировали стоимость машино-мест в различных городах России и рассчитали зависимость их цен от стоимости квартир в жилом комплексе.

Так, стоимость машино-места в среднем составляет примерно 10% от стоимости стандартной двухкомнатной квартиры без отделки или 8% от стоимости стандартной двухкомнатной квартиры с чистовой отделкой в том же ЖК.

При этом разброс цен на машино-места достаточно велик (от 3% до 28% от стоимости квартиры). Итоговая сумма определяется такими факторами, как локация, площадь объекта, его конфигурация и этаж, на котором машино-место расположено.

При выборе машино-места и определении его стоимости необходимо учитывать, что семейное (с одним выездом) машино-место будет стоить в среднем на 25% дешевле индивидуального. Машино-место на первом этаже комфортнее, но будет стоить на 30% дороже, чем аналогичное машино-место на верхнем этаже наземного паркинга. При этом разница в стоимости машино-места на минус первом и минус втором этажах подземного паркинга менее существенна (5%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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