Аспиранты получат отсрочку от мобилизации наряду с другими обучающимися

Аспиранты получили право на отсрочку от мобилизации, сообщило Минобрнауки. Ведомство отметило, что новый указ президента Владимира Путина распространяется на всех обучающихся.

«Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они являются тоже обучающимся»,— объяснили радиостанции «Говорит Москва» на горячей линии Минобрнауки.

Господин Путин накануне, 24 сентября, подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам, обучающимся по очной, а также очно-заочной форме. Частичная мобилизация была объявлена президентом 21 сентября.

Леонид Уварчев