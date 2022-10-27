Регионы готовы к «трудовой мобилизации» студентов

Опыт Кузбасса перенимает Ленинградская и Курская области. Об этом «Известиям» рассказали в администрациях регионов.

Учащиеся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов могут временно занять места работников, призванных для участия в специальной военной операции.

На Кузбассе процесс идет успешно: за неделю организаторы получили от предприятий 161 заявку и уже закрыли 134. Работа добровольная, студенты активно откликаются на предложения – их привлекает зарплата и возможность получить практику по своему профилю. Права студентов при этом не нарушаются, подчеркивают юристы.

Присоединиться к программе «трудовой мобилизации» студентов, начатой Кузбассом, готовы как минимум Ленинградская и Курская области. А в Курганской области студенты средних специальных учебных заведений начиная с 2022 года и так проводят последний год обучения на производстве.

В частности, по информации комитета образования и науки Курской области, в данный момент вузы региона готовятся включиться в работу по замещению сотрудников, выбывших из трудового процесса в связи с мобилизацией.