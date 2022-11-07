Новости

«Продам квартиру. Срочно»: на вторичном рынке выставлено рекордное количество объявлений о немедленной продаже

Читайте также:

Дальневосточный банк: Срок действия госпрограммы «Семейная ипотека» продлён до до 1 июля 2024 года
3 ноября 2022
Названы параметры "идеальной" квартиры
3 ноября 2022

На рынке вторичной недвижимости РФ 4% квартир продаются срочно – об этом указывают продавцы в самих объявлениях, и это - максимальная доля за последние три года. Эксперты Циан.Аналитики  отмечают, что продавцы снижают цены в объявлениях на 5-8% за срочную продажу. При этом каждая пятая квартира со срочной продажей – в новом доме.

– Количество объявлений в целом по всему рынку с марта выросло на 29%, число срочных продаж – на 85%. Максимальная доля срочных продаж - в Махачкале, Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону). По количеству квартир со срочными объявлениями лидирует Краснодар, Московская область, Москва, – говорится в сообщении Циан.

Эксперты отмечают, в 2022 году были две волны срочных продаж: с марта по середину июля и с середины сентября по текущий момент.

В выборку Циан вошли 37 городов с численностью населения от 500 тысяч человек, а также Московская и Ленинградская области Расчеты ведутся по средневзвешенным ценам за кв. м. Данные получены из объявлений, опубликованных на сайте cian.ru. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека":
Все материалы сюжета (588)


Реклама на сайте

Как работает фуд-холл в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской
Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской
Kimchi: «Тестируем новый формат»
«Сыр в масле»: «Пришлось меняться»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании