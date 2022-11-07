«Продам квартиру. Срочно»: на вторичном рынке выставлено рекордное количество объявлений о немедленной продаже

На рынке вторичной недвижимости РФ 4% квартир продаются срочно – об этом указывают продавцы в самих объявлениях, и это - максимальная доля за последние три года. Эксперты Циан.Аналитики отмечают, что продавцы снижают цены в объявлениях на 5-8% за срочную продажу. При этом каждая пятая квартира со срочной продажей – в новом доме.

– Количество объявлений в целом по всему рынку с марта выросло на 29%, число срочных продаж – на 85%. Максимальная доля срочных продаж - в Махачкале, Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону). По количеству квартир со срочными объявлениями лидирует Краснодар, Московская область, Москва, – говорится в сообщении Циан.

Эксперты отмечают, в 2022 году были две волны срочных продаж: с марта по середину июля и с середины сентября по текущий момент.

В выборку Циан вошли 37 городов с численностью населения от 500 тысяч человек, а также Московская и Ленинградская области Расчеты ведутся по средневзвешенным ценам за кв. м. Данные получены из объявлений, опубликованных на сайте cian.ru.