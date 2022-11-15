Жесткий дефицит специалистов по добыче сырья, рабочего персонала и строителей наблюдается в Иркутской области

Эксперты онлайн-сервиса по поиску сотрудников и работы hh.ru, проанализировали, каких специалистов не хватает в Иркутской области по итогам октября.

По итогам октября в Иркутской области зафиксирован умеренный уровень конкуренции за работу в пользу соискателей: на одну вакансию в среднем приходится 3,9 резюме (комфортным для рынка труда соотношением считается 5-6 резюме на вакансию). Для сравнения, в целом по стране индекс конкуренции в октябре достиг нижней границы нормы – 5 резюме на вакансию, и это свидетельствует о восстановлении баланса спроса и предложения на рынке труда в России. Однако, в Сибирском ФО, традиционно, показатели ниже среднероссийских – 3,9 резюме на вакансию, что говорит о том, что здесь сохраняется «рынок соискателя».

В пяти из двадцати восьми профсфер в Иркутской области на одну вакансию приходится менее одного потенциального кандидата.

Самый жесткий кадровый голод наблюдается в таких направлениях как «добыча сырья» (0,4 резюме на вакансию в октябре), «рабочий персонал» и «строительство, недвижимость» (по 0,6 резюме на вакансию), «медицина, фармацевтика» (0,7) «банки, инвестиции, лизинг» (0,8).

Также иркутским работодателям не хватает специалистов по инсталляциям и сервису, кадров из сферы красоты и спорта (по 1,3 резюме на вакансию), водителей и логистов (1,4), сотрудников продаж (1,5), производственников и сотрудников ресторанно-гостиничного направления (1,8), руководителей и управленцев (1,9), кадров из сферы безопасности (2), госслужащих и специалистов из сферы образования (2,3), специалистов из направления медиа и развлечений (2,5), ИТ-специалистов (2,9),а также специалистов по закупкам (3).

Профицит кадров по итогам октября зафиксирован только в двух направлениях: юристы (9,7 резюме на вакансию), а также начинающие специалисты и студенты (7,4). Данные специалисты могут столкнуться со сложностями при поиске работы, поскольку среди них будет выше конкуренция за рабочие места. И, наоборот, у работодателей будет больше выбор кандидатов при закрытии вакансий по данным направлениям.