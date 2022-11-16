В Иркутской области активность специалистов по добыче сырья упала на 56%, а спрос вырос на 35%

За период с января по октябрь этого года число открытых и/или обновленных резюме специалистов из сферы добычи сырья снизилось в Сибирском ФО на 60%, что не совпадает с общим трендом на рост активности соискателей: она выросла в регионе на +16% год к году. В Иркутской области ситуация похожая: количество резюме специалистов из сфере добычи сырья снизилось на 56%, при общем росте активности соискателей на +20%, сообщает hh.ru.

На этом фоне заметен значительный рост спроса на данных специалистов со стороны работодателей. Так, в целом по Сибири число открытых вакансий в сфере «добычи сырья» увеличилось с начала года на 35%, тогда как общий рост числа вакансий составил лишь +8% (по всем профсферам). В Иркутской области за первые десять месяцев работодатели открыли на 44% больше вакансий для специалистов по добыче сырья, чем за этот же промежуток 2021 года, а в целом число предложений о работе в регионе выросло за это время лишь на 14%.

Таким образом, кадры из профсферы «добыча сырья» остаются в этом году в числе самых дефицитных в Иркутской области: в данный момент на одну вакансию для них приходится лишь 0,4 резюме.

В сфере «добыча сырья» традиционно предлагают зарплаты «выше рынка», в Иркутской области в октябре эта сумма составила, в среднем, 89,1 тыс. руб. Для сравнения, средние предлагаемые зарплаты в области – 60,9 тыс. руб.