Острая нехватка педиатров наблюдается в Иркутской области

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями для педиатров в Сибирском ФО и Иркутской области, и выяснила, есть ли дефицит этих специалистов, а также где работодатели готовы платить им больше.

На одну вакансию врача-педиатра в России приходится всего 0,5 резюме – что говорит об остром дефиците этих специалистов. В Иркутской области наблюдается еще более значимая нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится лишь 0,1 резюме. Иркутская область вошла в число регионов Сибири, где зафиксирован самый большой дефицит педиатров, в такой же ситуации (0,1 резюме на вакансию) находятся Кузбасс и Алтайский край. Напомним, нормой на рынке труда считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение о работе.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях педиатров в Иркутской области составила 59 933 рубля, это второе место среди регионов Сибирского ФО. А самые высокие зарплаты, на которые педиатры могут рассчитывать в Сибири, предлагают работодатели в Красноярском крае (67 328 рублей).

Для сравнения, в целом по России медианная зарплата для врачей-педиатров составила в этом году 54 589 рублей. Наиболее высокие зарплаты им готовы платить в Москве (100 тыс. руб.), Хабаровском крае (78 тыс. руб.) и Московской области (70 тыс. руб.).