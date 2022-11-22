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Острая нехватка педиатров наблюдается в Иркутской области

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями для педиатров в Сибирском ФО и Иркутской области, и выяснила, есть ли дефицит этих специалистов, а также где работодатели готовы платить им больше.

На одну вакансию врача-педиатра в России приходится всего 0,5 резюме – что говорит об остром дефиците этих специалистов. В Иркутской области наблюдается еще более значимая нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится лишь 0,1 резюме. Иркутская область вошла в число регионов Сибири, где зафиксирован самый большой дефицит педиатров, в такой же ситуации (0,1 резюме на вакансию) находятся Кузбасс и Алтайский край. Напомним, нормой на рынке труда считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение о работе.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях педиатров в Иркутской области составила 59 933 рубля, это второе место среди регионов Сибирского ФО. А самые высокие зарплаты, на которые педиатры могут рассчитывать в Сибири, предлагают работодатели в Красноярском крае (67 328 рублей).

Для сравнения, в целом по России медианная зарплата для врачей-педиатров составила в этом году 54 589 рублей. Наиболее высокие зарплаты им готовы платить в Москве (100 тыс. руб.), Хабаровском крае (78 тыс. руб.) и Московской области (70 тыс. руб.).

Медиана предлагаемых зарплат для педиатров в Сибирском ФО, 2022 г

Регион

сумма, руб.

Красноярский край

67 328

Иркутская область

59 933

Омская область

51 429

Кемеровская область

50 303

Новосибирская область

50 082

Томская область

50 000

Алтайский край

50 000

/ Сибирское Информационное Агентство /
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