Количество вакансий снижается второй месяц подряд в Иркутской области

Служба исследований hh.ru подвела итоги ноября на рынке труда Иркутской области: за месяц количество вакансий в регионе снизилось на 4,9% по сравнению с октябрем.

Спрос на персонал в Иркутской области снижается на протяжении последних двух месяцев: в ноябре по сравнению с октябрем число открытых вакансий уменьшилось на 4,9%, а месяцем ранее, в октябре относительно сентября, падение спроса составило -3,1%.

По Сибири в целом за последний месяц количество активных вакансий также уменьшилось на -2,1%, по России снижение спроса было менее заметным, на уровне -0,3%.

В общей сложности двадцать четыре профсферы из двадцати восьми показали в Иркутской области сокращение спроса на персонал в ноябре. Наиболее значимо число вакансий снизилось в сферах:

«Госслужба, НКО» (-76,7%),

«Искусство, развлечения, масс-медиа» (-23,3%),

«Закупки» (-18,1%),

«Домашний персонал» (-12,4%),

«Безопасность» (-11,3%),

«Транспорт, логистика» (-10,1%),

«Инсталляция и сервис» (-9,4%),

«Маркетинг, реклама, PR» (-9,3%),

«Производство» (-9,1%),

«Добыча сырья» (-7,2%),

«Медицина, фармацевтика» (-6,3%),

«Рабочий персонал» (-6,2%),

«Информационные технологии, интернет, телеком» (-4,6%).

Лишь четыре профсферы в Иркутской области продемонстрировали рост активности работодателей, среди них: «Страхование», «Консультирование», «Юристы» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты».

По итогам ноября в Иркутской области сохраняется умеренный уровень конкуренции за работу: на одну вакансию в среднем приходится 4,2 резюме (при норме 5-6 резюме на вакансию), что говорит о том, что рынок труда остается в формате «рынка соискателя» и работодатели по-прежнему испытывают сложности с поиском ряда категорий специалистов.

В целом по России в ноябре индекс конкуренции достиг уровня 4,9 резюме на вакансию, в то время как в Сибирском ФО традиционно сохраняется более дефицитный рынок труда: здесь индекс конкуренции составил 4 резюме на вакансию, в среднем.