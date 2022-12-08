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«Вторичка» продолжила дешеветь в России

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Заемщики идут в ипотеку с господдержкой на фоне переговоров о ее возможной отмене. Об этом «Известиям» заявил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам эксперта, рынок сохраняет высокую волатильность и быстро реагирует на изменение спроса. Так, в октябре доля спроса на вторичное жилье выросла с 56,4% до 59,5%.

В итоге средняя стоимость продажи квадратного метра готового жилья в этот месяц резко выросла на 1,6%, схожая ситуация отмечалась в августе этого года, когда из-за роста спроса средняя цена продажи квадратного метра выросла на 1,9%. Все остальные месяцы, с апреля, стоимость продажи вторичного жилья падала, уточнил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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