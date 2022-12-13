ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Иркутске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 48 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек: Владивостоке, Хабаровске, Саратове, Тюмени, Ижевске, Ульяновске, Иркутске, Ярославле, Томске, Оренбурге, Рязани, Набережных Челнах, Пензе, Кирове и Липецке — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря.

В декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений в Иркутске — вакансии программиста 1С, технического директора и водителя категории E.

Больше всего готовы платить водителю категории E − 110 000 — 165 000 руб. Требуется стаж работы не менее 3-х лет, водительские права категории Е, навык проведения ремонтных работ и умение хорошо разбираться в технике.

На втором месте – вакансия старшего программиста «1С» в одну из крупнейших сетей супермаркетов в РФ на зарплату от 101 800 руб. Требуется опыт работы от 1 года, высшее образование, возможна удалённая работа. В качестве бонусов от работодателя − корпоративные скидки в фитнес залы (+ прочие периодические корпоративные предложения) и отдельная столовая IT-дирекции.

Производитель работ в РЖД предлагают 90 000 — 120 000 руб. официальное трудоустройство по ТК РФ. Работодатель также обещает ежегодную индексацию оплаты труда, бесплатный проезд до места работы и обратно бесплатно (на ж.д.транспорте); получение дополнительной профессии (повышение квалификации) за счет работодателя (обучение проходит дистанционно и очно). На период обучения работнику предоставляется общежитие за счет работодателя, выплачивается стипендия по ученическому договору из расчета среднего заработка (при подтверждении дохода за последние два года), но не ниже прожиточного минимума; компенсация за аренду жилья (при условии переезда работника с другого региона); карьерный рост и бесплатное проживание на месте работ.

На четвёртом месте − предложение для технического директора (от 88 000 руб.). Требуется опыт работы от 3 лет и высшее техническое образование.

Замыкает рейтинг лучших вакансий предложение для программиста «1С» − 80 000 — 100 000 руб. Требуется опыт работы от 3-х лет. Среди очевидных плюсов − работа в аккредитованной ИТ компании.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Иркутске