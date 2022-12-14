Спрос на первичном рынке недвижимости России снизился на 26%

Согласно данным ЦИАН, потенциальный спрос в 2022 году на первичном рынке недвижимости снизился на четверть (-26%).

В начале 2022 года (январь-февраль) число просмотров объявлений было сопоставимо с прошлогодними значениями, однако резкий рост ключевой ставки в конце февраля и общая неопределенность на рынке привели к снижению числа просмотров объявлений: в конце февраля 2022 года активность потенциальных покупателей оказалась ниже на 12%, чем неделей ранее.

Но уже в начале марта спрос показал частичное восстановление за счет основных двух категорий клиентов. Это инвесторы, вкладывающие средства в квадратные метры на фоне снижения курса рубля, а также – ипотечные заемщики, стремящиеся заключить кредитные договоры на старых условиях, поскольку новым заемщикам банки выдавали ипотеку по ставке примерно 20% годовых.

Снижение потенциального спроса началось с апреля 2022 года и продолжилось по середину июля. По количеству зарегистрированных ДДУ восстановление рынка началось раньше – уже по итогам июня ДДУ показало рост относительно мая. Это говорит о том, что на рынке формировался отложенный спроса на протяжении апреля-мая. Тогда льготная ипотека была перезапущена, но под высокие ставки на уровне 12% в апреле и 9% в мае, только в середине июня ставка снизилась до 7%. То есть клиенты, не успевшие заключить сделку на рынке недвижимости из-за высоких ставок, вернулись в начале лета.

Новые же покупатели стали проявлять большую активность с середины лета. Это говорит о том, что восстановление рынка в начале лета произошло преимущественно за счет сформированного отложенного весной спроса.

С середины июля по середину сентября спрос вырос, после чего частичная мобилизация привела к падению просмотров на 23%. В годовой динамике – в два раза. Восстановление спроса началось почти через месяц – во второй декаде октября.

Активность в конце ноября – начале декабря на первичном рынке РФ по числу просмотров оказалась на треть ниже, чем год назад.