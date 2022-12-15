В Сбере самой востребованной льготной ипотечной программой в 2022 году стала программа «Господдержка»

Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок Сбера с января по ноябрь 2022 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки в этом году пользовались наибольшей популярностью у россиян. Самой востребованной стала программа «Господдержка», которая позволяет купить или построить новое жильё по ставке от 6,3%.

Динамика количества выдач по льготным программам по РФ за период январь-ноябрь 2022. Суммарная доля по всем программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным, доля выдач по программе «Господдержка» показана зеленым, «Семейная ипотека» – голубым, IT-ипотека – фиолетовым, «Дальневосточная ипотека» – желтым, «Сельская ипотека» – сиреневым.

Первое полугодие 2022 года показало, что в период экономической турбулентности льготное ипотечное кредитование выходит на передний план и становится ключевой мерой поддержки для всех игроков российского рынка недвижимости. Так, в феврале-марте, когда на фоне резкого увеличения ключевой ставки Банка России спрос на вторичную недвижимость упал, доля выданных средств по льготным программам возросла практически до 50%.

К концу второго квартала спрос на вторичную недвижимость начал восстанавливаться, поскольку значения ключевой ставки вернулись к привычным значениям. Как следствие, доля сделок по льготным программам вернулась к равновесным показателям начала этого года: на уровень 25-30%.

Сокращение доли льготной ипотеки в общем объеме выдач в конце второго и в третьем квартале 2022 года не связано с падением спроса, а является прямым следствием восстановления рынка вторичной недвижимости.

В ноябре заявления о возможном прекращении действия программы господдержки подстегнули покупательский спрос. По двум основным льготным программам наблюдается прирост: +3% – по «Господдержке», +2% – по «Семейной ипотеке».

Как менялся интерес к льготным программам в регионах

Как видно на графике, повышение интереса населения к льготным программам фиксируется во всех регионах, которые лидируют по количеству сделок: прирост количества выдач льготной ипотеки составляет 1-8%.

В ноябре, как и на протяжении всего 2022 года, наиболее востребованной из льготных программ, является «Господдержка»: процент выдач по ней составляет 19%. При этом, среди топ-10 регионов по количеству сделок максимальные значения доли выдач по этой программе в Санкт-Петербурге (34%), Краснодарском крае (29%) и Москве (30%).

На втором месте по востребованности – «Семейная ипотека»: в ноябре доля от общего количества ипотечных сделок составляет около 8% (как и на протяжении всего 3 квартала). В этом месяце лидирующую позицию занимает Краснодарский край: доля сделок – 13%.

Значительно меньшим спросом пользуются программы «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека», «Сельская ипотека». По итогам ноября, несмотря на повышенное внимание покупателей к программе господдержки и семейной ипотеки, доли сделок по этим программам по стране остаются невысокими – 1,9%, 0,3% и 0,5% соответственно.