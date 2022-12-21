Эн+ открыла новые заправки для электромобилей в Братске и Тулуне

Теперь электрозаправки есть и на севере Иркутской области

Российский холдинг Эн+ расширил собственную сеть электрозаправочных станций. Новые ЭЗС открылись ко Дню энергетика вдоль федеральной трассы «Вилюй» в Тулуне и Братске Иркутской области.

Сеть электрозаправочных станций от Эн+ насчитывает 19 точек, 18 из которых находятся в Иркутской области (еще одна в Красноярске), что покрывает все районы областного центра, а также ключевые направления: участки федеральных трасс «Байкал» и «Сибирь», дороги в направлении Ольхонского района и Листвянки. ЭЗС компании позволяют владельцам среднебюджетных электрокаров преодолеть расстояние более 700 километров по направлению от юга Байкала на север области.

В среднем одна ЭЗС от Эн+ способна обслужить 60 автомобилей в день. С декабря 2020 года, когда были запущены в работу первые станции, их услугами воспользовались свыше 1 600 клиентов. Общее количество зарядных сессий уже превысило 45 тысяч, а потребление электроэнергии на станциях составило 260 тысяч киловатт-часов – этого достаточно, чтобы полностью зарядить 13 000 электромобилей Nissan Leaf. В среднем, стоимость 100 километров пробега на электромобиле обходится в два раза дешевле, чем на бензиновом автомобиле.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+:

«Мы видим, что популярность экологичного транспорта растет из года в год. Для компании Эн+ было важно не просто поддержать этот тренд, но и внести свой вклад в развитие зеленых технологий регионов России. В этом году нам удалось значительно расширить сеть наших ЭЗС и тем самым вновь показать способность компании качественно выполнять нестандартные задачи в сжатые сроки.

Действуя поэтапно, Эн+ открыла станции не только в Иркутске, но и по всей области, а затем и в Красноярске. Мы готовы и дальше работать в данной сфере. Следующей точкой для роста должно стать включение Иркутской области в список регионов–получателей субсидий на развитие сети зарядных станций с 2024 года».

В Иркутской области идет активная работа по включению региона в перечень субъектов для получения субсидий на развитие сети быстрых зарядных станций для электротранспорта. Курс на развитие экологичных технологий в промышленной и социальной политике En+ Group был задан еще основателем холдинга Олегом Дерипаской.