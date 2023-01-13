45% мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Разный пенсионный возраст мужчин и женщин чаще возмущает молодых мужчин. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, считают ли россияне дискриминацией тот факт, что на пенсию по возрасту мужчины выходят на 5 лет позднее женщин. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Как и 3 года назад, 36% россиян утверждают, что права мужчин ущемляет выход на пенсию на 5 лет позже женщин. 48% респондентов подобный факт дискриминацией не считают.

Мужчины почти вдвое чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 45% против 24% соответственно. Чаще всех подобного мнения придерживаются представители сильного пола моложе 34 лет (49%): «Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин»; «Раз уж перед законом все равны, то тогда во всём!».

Любопытно, что хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин («У них выше зарплата и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью»), молодые представительницы слабого пола до 34 лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав, из них 29% – за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов, тогда как среди женщин старше 45 лет – только 21%.